Durante la pandemia l’aborto non e’ un servizio essenziale.

(da ProVita e Famiglia)In ragione della pandemia da Coronavirus, molte Regioni e gli ospedali in tutta Italia hanno rinviato le operazioni chirurgiche non strettamente indispensabili e le attivita’ ambulatoriali non urgenti in modo da liberare risorse e spazio per affrontare l’emergenza. Tuttavia, in una situazione di emergenza nazionale e internazionale nella quale gli interventi chirurgici, talvolta, vengono effettuati solo per i pazienti in pericolo imminente di vita, invece si continua imperterriti a sopprimere i bambini nel grembo materno e a considerare la pratica abortiva come se fosse un servizio essenziale, indifferibile e urgente. Inoltre, cosi’ facendo si sottraggono ulteriori risorse umane ed economiche che potrebbero essere usate per far fronte al coronavirus. Firma ora questa petizione, compilando il modulo nel sito internet di ProVita e Famiglia , per chiedere al Ministero della Salute e ai presidenti di Regione che l’interruzione volontaria di gravidanza non sia considerata un intervento indispensabile o urgente, e che pertanto siano interrotte le operazioni abortive.