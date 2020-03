Coronavirus e sicurezza: centri ospedalieri per le Forze dell’Ordine

(Francesca Accetta) Considerati i disagi che l’espansione della pandemia ha comportato per alcune categorie di lavoratori, soprattutto per coloro che lavorano nell’ambito delle Forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, propongo che vengano allestiti e adibiti specifici istituti appositamente per la tutela, la salvaguardia e la sicurezza degli operatori che lavorano in questo settore affinché l’emergenza non intacchi il loro operato e la loro salute. Nello specifico, in termini di prevenzione, si proceda al tampone nei riguardi di tutti gli appartenenti alle FF. OO., alla consegna del materiale sanitario di prevenzione quali mascherine, disinfettante, guanti e occhiali protettivi.

Si auspica nella collaborazione del Governo per attuare questa proposta al più presto.