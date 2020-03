Bergamo. Il coronavirus ci ha rubato don Savino Tamanza

(Arcangelo Santoro) BERGAMO Con particolare commozione partecipo a tutti la scomparsa, avvenuta oggi nella sua Bergamo, città martire di questi giorni funesti, del caro e coraggioso don Savino Tamanza, amico virtuale di tanti blogger cattolici e sacerdote vicino alla Santa Tradizione, accorso con carità purissima e in obbedienza agli obblighi del ministero, a recare i conforti religiosi ai tanti, troppi ammalati che in questi giorni versano tra la vita e la morte negli ospedali del capoluogo orobico, colpiti dall’indomabile contagio epidemico. Non dimentico alcune discussioni che avemmo anni fa. Aggiungo che, se non ricordo male, era anche militante monarchico.Che il Signore misericordioso gli conceda largo compenso della sua fedeltà e gli assicuri pace e riposo eterni, associandolo alla celeste liturgia in compagnia di Maria Ss.ma Regina dei confessori della fede, di cui fu tanto devoto in questa vita. A Dio, don Savino! Riposi in pace.