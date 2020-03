Caserta. L’Atc dona 100.000 € per la lotta al Covid-19

(Caserta24ore) CASERTA In questo momento così difficile e di emergenza sanitaria nazionale Il Wwf plaude e supporta l’iniziativa dell’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) di Caserta che ha già avviato, dopo una votazione all’unanimità, le procedure per destinare una quota di 100 mila euro del proprio budget in beneficenza all’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, con destinazione finalizzata all’Ospedale di Maddaloni, specializzato per l’emergenza Covid-19. Un importante gesto di solidarietà ed umanità, da parte del Presidente dell’ATC di Caserta dott. Valerio Toscano e di tutti i componenti il comitato di gestione di cui anche il wwf fa parte. Speriamo ed auspichiamo che tutti gli ATC della Campania e d’Italia facciano la stessa cosa. Inoltre sottoliniamo che esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della perdita di natura. Virus, batteri e altri microrganismi nella maggior parte dei casi sono innocui, anzi, spesso essenziali per gli ecosistemi e l’uomo. Tuttavia, alcuni di essi, come il coronavirus SARS-COV-2 all’origine del Covid-19, possono provocare impatti estremamente negativi sulla salute umana, sui sistemi sociali ed economici, come quelli a cui stiamo assistendo nell’attuale emergenza sanitaria che ha raggiunto la portata di una vera e propria pandemia, avendo già colpito oltre 129 paesi in ogni continente con oltre 5.000 vittime; Per tale motivo invitiamo tutti ad approfondire tale argomento leggendo il nuovo report del WWF Italia che spiega come l’emergenza sanitaria che ha sconvolto le vite di tutti noi sia anche la conseguenza del nostro impatto sugli ecosistemi e come attraverso la difesa della natura si possa tutelare la salute umana ; “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi – Tutelare la salute umana conservando la biodiversità”