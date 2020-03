il Coronavirus è un’occasione per la crescita della famiglia

(Federico CATANI – SOS Ragazzi) Caro Paolo, il periodo che stiamo vivendo è drammatico. Tra lutti, ospedali sovraccarichi di pazienti in terapia intensiva, attività economiche ferme, c’è poco da sorridere.

Eppure, anche in questo momento così difficile, torna in mente la celebre frase pronunciata da Sam nel libro Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien: “C’è del buono in questo mondo, padron Frodo: è giusto combattere per questo!”. C’è del buono, in effetti, anche nella spiacevole condizione di quarantena cui siamo sottoposti per evitare che il Coronavirus si propaghi. È vero, stare chiusi in casa per costrizione, specie con la primavera alle porte, è faticoso. È vero, essere costretti a rinunciare al lavoro o a lavorare dalla sala da pranzo con i figli che ci girano intorno è fastidioso. Ma questa reclusione forzata, peraltro necessaria per salvare vite umane, offre anche degli spunti di riflessione positivi. Se è vero che i ritmi lavorativi ormai incessanti tengono molte persone lontane dalla famiglia, ecco, questa è un’occasione per riscoprire l’importanza del focolare domestico. Se è vero che le scuole italiane non sempre tutelano la priorità educativa dei figli da parte dei genitori, ecco, questa è un’occasione per riappropriarci di un diritto così fondamentale. Dedicare finalmente più tempo da passare con i propri figli, parlare con loro, giocarci, aiutarli a fare i compiti, è un’occasione preziosa. Ed è anche un modo per riscoprire, concretamente, l’importanza della famiglia. Quando l’emergenza sarà finita, da questa prova l’istituto familiare ne uscirà rafforzato. Basterà soltanto fare tesoro di questo tempo. Famiglie più coese e consapevoli della loro unicità, saranno anche più attente ai corsi che vengono propinati ai figli nelle aule scolastiche. Noi continueremo a vigilare sulle minacce ideologiche che incombono sulla scuola italiana, in tv e non solo. Ce n’è sempre bisogno, pertanto ti invito come sempre a sostenere le nostre battaglie. Intanto però, in questo momento difficile per tutto il Paese, godiamoci almeno la riscoperta della cellula fondante della società: la famiglia. E non dimentichiamo di pregare per i defunti, i malati, il personale sanitario e per chi ci governa. Chiediamo a Dio, per intercessione della Madonna, di porre fine al più presto a questa prova, di avere misericordia dei nostri peccati e di aiutarci a convertirci.

Grazie di cuore, Federico Catani Direttore della campagna SOS Ragazzi