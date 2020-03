Coronavirus, l’ISIDAP aiuta le persone affette da ansia e panico

(ilMezzogiorno) Si potrà chiamare il Numero Verde 800.06.07.08 e ricevere il sostegno di professionisti “In questo momento di emergenza, dobbiamo fare il possibile per aiutarci e uscirne il prima possibile”. Optima Italia, smart-utility italiana attiva nel mercato dell’energia e delle telecomunicazioni – a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, ha deciso di sostenere l’ISIDAP, Istituto Specialistico Italiano Disturbi da Ansia e Panico, nella sua attività di sostegno psicologico nei confronti di persone che si trovino a vivere uno stato di difficoltà emotiva. L’ISIDAP ha messo a disposizione un Numero Verde, da poter chiamare qualora si verificassero disturbi di ansia e panico. Il servizio è gratuito e il numero da chiamare è 800.06.07.08. Al telefono risponderanno dei volontari professionisti, pronti ad ascoltare e fornire assistenza psicologica, a chiunque ne avesse bisogno, col fine di contenere e ridurre lo stato d’ansia. Optima, oltre al sostegno, sta promuovendo l’iniziativa sui propri canali, così da informare tutti i cittadini e i propri clienti di questa opportunità.“Ci troviamo ad affrontare un momento inedito della nostra vita. Per il bene nostro e della collettività siamo chiamati a restare nelle nostre case. Questo però può purtroppo portare a momenti di scoramento e difficoltà. Per questo, c’è bisogno di sostenere i più bisognosi, che si trovino di fronte a situazioni particolari di ansia e panico”, ha affermato Francesco Caliendo, Amministratore delegato di Optima Italia.“Optima, da sempre sensibile alle iniziative di solidarietà, ha deciso di sostenere e promuovere questa attività, per dare il suo contributo affinché possiamo uscire al più presto da questa emergenza e nelle migliori condizioni possibili”, ha concluso Caliendo.