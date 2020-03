Napoli. Niente mascherine per gli addetti alle pulizia dell’ospedale Cardarelli.

(ilMezzogiorno) NAPOLI La FLAICA CUB di Napoli, in seguito alla comunicazione della ditta Romeo Spa., la quale ha comunicato che non riesce a trovare sul mercato le mascherine necessarie per fornire la forza lavoro presente al Cardarelli, comunica che pur apprezzando il fato che è stata una delle poche aziende del settore che ha spiegato a tutti la problematiche presente, non può comunque accettare di mettere a rischio i lavoratori che devono effettuare un servizio essenziale di pulizia in una struttura fondamentale per il supporto all’emergenza sanitaria in atto. I lavoratori che fino ad oggi con spirito di sacrificio hanno messo a rischio la propria salute per svolgere il proprio compito, e tenuto conto del sempre più alto numero di contagiati dentro la struttura, ritengono improcrastinabile poter rimandare l’utilizzo della mascherina. Anche in questo caso se le autorità competente non interverranno a ripristinare la sicurezza minima del lavoro i lavoratori decideranno quanto prima si astenersi del lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/90. FLAICA UNITI CUB NAPOLI