Sparanise. 89 anni fa moriva a Sparanise padre Giovanni Semeria

(IlMezzogiorno) È il 15 marzo 1931. Nel pieno delle sue attività la morte coglie Padre Giovanni Semeria, servo degli orfani, esausto ma non stanco, a Sparanise di Caserta, tra le sue orfanelle. Al suo capezzale l’amico don Minozzi, le suore, gli orfani, gli amici più cari, i suoi ammiratori. A questi lascia il suo testamento: a fare il bene non si sbaglia mai. La sua tomba si trova a Monterosso al Mare in La Spezia, nella sua Liguria, casa che egli particolarmente ha amato e che è intitolata a lui, méta continua da quelli che da lui sono stati beneficati e amati.