Coronavirus. Attivato lo sportello psicologico telefonico gratuito per l’emergenza

(Caserta24ore) CASERTA In considerazione dell’emergenza in corso, Melagrana, con il patrocinio del Comune di San Felice a Cancello, in collaborazione con Caritas Diocesana Cerreto Sannita – Telese – Santa’Agata de Goti, I

Care Cooperativa Sociale di Comunità e l’agorà Associazione culturale, mantiene attivo il suo

Sportello ascolto per fornire un servizio di supporto psicologico telefonico e/o in remoto GRATUITO.

L’obiettivo è di aiutare la popolazione nel gestire lo stress causato dall’attuale emergenza sanitaria e dalla

forzata riduzione della mobilità sociale. Lo sportello è pensato anche per sostenere il personale medico

impegnato in prima linea nell’affrontare tale emergenza.

Lo sportello è attivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 inviando un messaggio di WhatsApp

ai numeri: 3332180748, 3889235026, 3387722321, 3356045004