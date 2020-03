Acerra, la polizia municipale utilizza anche un drone per il controllo, denunciate altre quattro persone.

(ilMezzogiorno) ACERRA Altre quattro persone sono state denunciate questa mattina, dopo le otto persone di ieri sera, dagli agenti della Polizia municipale di Acerra per i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità e delle regole per arginare il contagio da Covid-19. Si tratta di quattro persone che circolavano in strada senza dimostrare le “comprovate necessità”. La Polizia municipale di Acerra si è avvalsa, in via sperimentale, anche di un drone in dotazione al Nucleo comunale della Protezione civile che aveva il compito di individuare assembramenti di persone. Con l’ausilio del drone sono stati effettuati i controlli seguendo le segnalazioni che arrivano dallo strumento, i vigili motociclisti si sono recati sui vari posti per allontanare le persone ed evitare gli assembramenti e contatti diretti con le persone, così da limitare al minimo l’esposizione al contagio. Continua anche la divulgazione tramite le pattuglie dei vigili urbani e le auto del nucleo comunale della protezione civile di messaggi di allerta per “restare a casa” agli stranieri, diffusi in lingua inglese, francese, ucraino e arabo. Il Sindaco Raffaele Lettieri commenta: «Le stiamo tentando tutte per far capire agli irresponsabili che stanno mettendo a rischio la loro vita e la vita degli altri aggravando la situazione. Temiamo il contagio per i comportamenti irresponsabili delle scorse settimane. Quella del drone è una maniera per controllare il territorio, mantenendo in sicurezza anche gli agenti della Polizia municipale che possono limitare il contatto con le persone. In questo momento è importante rispettare le regole, mantenere le distanze e non uscire di casa se non per necessità. Un sacrificio che rappresenta il fattore principale del contenimento del contagio».