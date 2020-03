Pignataro Maggiore. Le suore Clarisse, il Coronavirus e la “battaglia dell’intercessione”

(ilMezzogiorno) PIGNATARO MAGGIORE (Caserta) Messaggio dal Monastero Santa Croce di Pignataro Maggiore (Caserta)

Carissimi nel Signore, in questo momento di smarrimento a motivo della diffusione del corona virus desideriamo

raggiungere tutti voi per assicurarvi il ricordo nella preghiera e incoraggiarvi ad unirvi a noi nella “battaglia dell’intercessione”. Non dobbiamo lasciarci assolutamente schiacciare dal senso di impotenza che sperimentiamo, ma ravvivare in noi la certezza che nessuno può toglierci la “potenza della preghiera” che arriva al cuore di Dio e cambia le sorti della storia. L’esperienza di Mosè può essere un faro luminoso per ciascuno di noi, indicandoci il

cammino… Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. Vi esortiamo dunque a vivere con fede questi giorni di prova, mettendo a tacere i profeti di sventura, dando credito più alla Parola di Dio che a quella degli uomini… La vittoria di Cristo sul male e sulla morte è già nostra in forza del Battesimo, perciò non smarriamo la fede anche se la delusione per le restrizioni imposte alla Chiesa possono farci vacillare. Vi invitiamo a utilizzare la televisione solo per seguire programmi che possono nutrire lo spirito, a creare nelle vostre case un angolo per la preghiera che vi ricordi concretamente la presenza del Signore, che sempre è con noi, ad aprire la Bibbia meditando la Parola, a

pregare insieme il Rosario, a confortare i più fragili con parole e segni di speranza. Questa è l’ora delle tenebre, ma la luce della Pasqua già brilla all’orizzonte. Siamo un popolo in cammino e non dobbiamo disperderci, se per un po’ ci è vietato di riunirci in assemblea questo deve servirci solo per divenire più forti e quando ci sarà di nuovo

concesso la grazia del radunarci sarà davvero l’esperienza della Risurrezione. Coraggio! Siamo con voi e per voi!

Le vostre sorelle clarisse