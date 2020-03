Caserta, lavoratore ASIA positivo al coronavirus.

(FLAICA CUB CASERTA denuncia) Lavoratore ASIA positivo al coronavirus. Da giorni denunciamo che i lavoratori dell’igiene ambientale non vengono messi condizioni di lavorare in sicurezza per affrontare questa emergenza sanitaria. Oggi un lavoratore dell’ASIA di Napoli è risultato positivo al test del coronavirus. Da giorni stiamo denunciando che i lavoratori del settore rifiuti non vengono adeguatamente tutelati con i dispositivi necessari per affrontare questa emergenza sanitaria. Se le aziende pubbliche o private no affronteranno seriamente questa emergenza, dotando di mascherine e guanti i lavoratori del settore, nei prossimi giorni probabilmente si ripeterà ovunque. Chiediamo subito l’intervento dei sindaci a farsi garante della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nei prossimi giorni continueremo a presentare esposti alla magistratura per tutelare i lavoratori e valutare se ci sono gli stremi per responsabilizzare chi avrebbe dovuto provvedere alla sicurezza dei lavoratori e non lo ha fatto.

Segreteria FLAICA Uniti CUB