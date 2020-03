La Cina dona all’Italia 2 milioni di mascherine, 59 mila tamponi, 20 mila tute e 1000 ventilatori

(ilMezzogiorno) Se è vero che l’amico si vede nel momento del bisogno, il rapporto che si sta creando tra Italia e Cina è destinato a durare ed a rafforzarsi in maniera esponenziale. Un aiuto serio e concreto ad uno stato, il nostro,che sta subendo in modo drammatico e pesante le conseguenze del COVID-19. la Cina oggi ci regala 2 milioni di mascherine,59 mila tamponi,20 mila tute,1000 ventilatori polmonari e 10000 mila mascherine di altissima tecnologia, aiuti preziosi che vanno a rinforzare le aziende ospedaliere in grossa difficoltà. Nessun aiuto dai paesi Europei e dall’America, per ora. “GRAZIE CINA E GRAZIE AL POPOLO CINESE!SIETE UNICI” cosi in una nota il Presidente di Assotutela Michel Emi Maritato dimostra la sua gratitudine al popolo cinese, oggi più che mai unico amico degli Italiani.