ANZINO si affida a San Giuseppe contro il Coronavirus

(Luci sull’Est) Un piccolissimo paese piemontese di meno di 500 abitanti, Anzino, ha deciso di affidarsi ai suoi Santi protettori, Sant’Antonio e in modo speciale a San Giuseppe. Infatti, da lunedì scorso sono esposte nel Santuario del paese – che rimarrà aperto – la reliquia di Sant’Antonio e la statua di San Giuseppe, quella che nel corso dei secoli ha più volte protetto la comunità di Anzino dalle epidemie. Il patrocinio di San Giuseppe ad Anzino ha origine nel voto fatto a Roma da cento Anzinesi, che lì risiedevano, durante l’epidemia di colera che colpì la città eterna nel 1837 quando soltanto due di essi perirono. A ricordo di questo primo voto, venne realizzato un quadro, tuttora esposto al Santuario di Anzino, in cui è rappresentata la processione che si snodò dalla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Basilica di San Pietro in Vaticano con l’icona di “Maria Salus Populi Romani” cui parteciparono gli Anzinesi allora residenti a Roma. Il voto venne successivamente rinnovato nel 1919, durante l’epidemia di Spagnola, che non fece alcuna vittima ad Anzino. Anche noi, seguendo l’esempio degli anzinesi, invochiamo San Giuseppe, Sposo di Maria e il Padre putativo di Gesù, nonché patrono della Chiesa, che protegga ognuno di noi e le nostre famiglie in questa emergenza.