Napoli. Vacca:”Abbiamo bisogno di sangue”

(ilMezzogiorno) NAPOLI Vacca, il responsabile regionale centro sangue, denuncia: “Abbiamo bisogno di donatori. Non c’è nessun pericolo”. In diretta su Radio CRC, è intervenuto Michele Vacca, responsabile regionale del centro sangue del Cardarelli: “L’emergenza epidemiologica del coronavirus sta avendo un effetto collaterale grave: il mancato spostamento delle persone sta causando una carenza gravissima di sangue. Non c’è nessun rischio per donare il sangue. Ne abbiamo disperatamente bisogno in questo momento, perché ci son tanti pazienti che sopravvivono grazie al sangue. I generosissimi cittadini campani devono fare uno sforzo. E’ possibile donare il sangue in tutti gli ospedali della Regione. Stiamo dando la possibilità a tutti di poter accedere alle informazioni per poter donare il sangue: è fondamentale. Queste persone non possono permettersi di ammalarsi” ”.