Napoli. Ricordiamo che la Biblioteca nazionale è chiusa

(ilMezzogiorno) NAPOLI Si ricorda che sono annullati tutti gli eventi previsti alla Biblioteca Nazionale di Napoli compresa la presentazione dell’Archivio di Giuseppe Patroni Griffi rinviata a nuova data . Come è noto la Presidenza del Consiglio ha adottato, a partire dall’8 marzo 2020, nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sull’intero territorio nazionale. In tutta Italia è stata disposta : la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1583658823565_DPCM_20200308.pdf.pdf