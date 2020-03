COVID-19 e crescita sorprendente in Italia del digitale che crea novità a scuola e nuova economia.

(di Giuseppe Pace, Sp. in Ecologia Umana Internazionale all’Università di Padova) Non tutti i mali vengono per nuocere, dice la saggezza popolare. Se cerchiamo bene anche le paure pandemiche causate dal recente coronavirus, causano la crescita del sistema digitale sia a scuola che in economia per il tempo passato in più davanti ad un computer, wotsapp ed altri apparecchi digitali. Nonostante i tempi duri, l’Italia che lavora continua a scommettere sulla sua capacità di produrre ricchezza. A scuola si comincia a tenere lezioni a distanza utilizzando piattaforme digitali in ogni unità scolastica. I docenti imparano a diffondere una cultura più aggiornata e spendibile, sotto il controllo,indiretto, di genitori, fratelli, parenti vari ed amici e conoscenti. Non più la liturgia del docente, spesso depresso, che non ha più nulla da dare all’utenza. La selezione migliora il servizio. La scuola italiana aveva bisogno di una tale iniezione di digitale per migliorare il servizio erogato all’utenza sia minorenne che maggiorenne, università comprese. Il 2019 è stato un anno positivo che ha registrato la nascita di oltre 350.000 imprese, ma si è verificato anche un importante turn over che riguarda settori d’impiego come quello manifatturiero, del commercio e dell’agricoltura ridimensionati a favore di nuovi sbocchi, tra cui il turismo. In questo quadro si inserisce il discorso relativo alla digitalizzazione delle imprese italiane, un processo che prosegue ancora al rilento e che ora necessita di un’accelerata. Il virus che sta causando l’attuale epidemia globale appartiene alla famiglia dei coronavirus ed è un ceppo nuovo, quindi che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. L’11 febbraio 2020, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato il nome della malattia provocata dal nuovo coronavirus: “COVID-19”, dove CO sta per corona, VI per virus, D per disease (malattia) e 19 indica l’anno in cui si è manifestata. Gli studiosi dell’Ecdc (European Centre for diseases prevention and control), basandosi sulle attuali conoscenze epidemiologiche, sui punti di forza e di debolezza dei Paesi membri dell’Unione Europea e sulle maggiori criticità che potrebbero insorgere, hanno caratterizzato la possibile evoluzione dell’epidemia di Covid-19, identificando tre scenari sequenziali nella sua diffusione.“Il primo scenario, spiega il docente di scienze umane, M. Eramo, riguarda catene di trasmissione corte e sporadiche. E’, praticamente, ciò che è accaduto in Francia e Germania, con i primi casi di persone positive in Europa. Il focolaio epidemico è contenuto. Ci sono pochi casi che sono stati posto in isolamento e di cui è possibile ricostruire l’anamnesi e tracciare i contatti. In questa fase va presa in considerazione la possibilità di procedere con tamponi di individui asintomatici e di adattare i sistemi di sorveglianza previsti per l’influenza stagionale. I Paesi devono rivedere il loro piano di preparazione alla pandemia, facendo un’attenta analisi della capacità del proprio sistema sanitario per predisporre azioni di potenziamento, qualora fosse necessario. È bene identificare catene di approvvigionamento alternative e fare scorta di dispositivi di protezione individuale e altri materiali di consumo sanitario. A livello di comunicazione ai cittadini le parole chiavi sono trasparenza e coerenza con l’evolversi della situazione: bisogna comunicare le misure adottate e riconoscere l’incertezza del momento”. Il secondo scenario, invece, concerne la trasmissione sostenuta limitata del coronavirus:“Il questa ipotesi, il virus si diffonderebbe rapidamente. Crescerebbe il numero di casi, ma sarebbe ancora possibile effettuare un’anamnesi e recuperare l’elenco dei contatti, nonché effettuare test diagnostici. Tutte le informazioni ottenute servirebbero a valutare la situazione e a fare previsioni sulla sua evoluzione, afferma Eramo. Dal momento che i contagi sarebbero ancora limitati a gruppi di persone in precise aree geografiche, sarebbe opportuno predisporre il trasferimento di risorse e di personale sanitari da altre località. I piani di emergenza dovrebbero essere rivisti e aggiornati. In base alla valutazione del rischio dovrebbero essere prese misure di prevenzione coerenti, per evitare di amplificare la diffusione del virus. Sul fronte della comunicazione del rischio, gli esperti sottolineano di nuovo l’importanza della chiarezza e della trasparenza dei messaggi per arginare la preoccupazione della popolazione. Qualora venissero attuate modifiche alle predisposizioni precedenti, queste andranno giustificate così come andrà specificata l’importanza di aderire alle disposizioni, soprattutto se le misure prevedono la limitazione della libertà personale (quarantena, autoisolamento). La percezione del rischio nei cittadini va monitorata così da rispondere alle esigenze di informazione”. Il terzo scenario, invece, si divide in trasmissione “sostenuta e diffusa con crescente pressione sul sistema sanitario” e “trasmissione diffusa con sistema sanitario sovraccarico”: “Con l’aumentare dei casi di Covid-19, a un certo punto non potrebbe essere più possibile, o efficace, rintracciare tutti i contatti dei casi confermati. La ricerca delle persone positive, dunque, si potrebbe interrompere – spiega il docente -. L’obiettivo passerebbe dal contenimento alla mitigazione dell’epidemia; un passaggio che dovrebbe essere comunicato alla popolazione, che andrebbe formata sul modo più corretto di agire in caso di sospetta infezione. In questa fase andrebbero prese in considerazione misure di isolamento sociale (cancellazione di fiere, meeting, manifestazioni sportive e culturali che coinvolgono un gran numero di persone, telelavoro, chiusura delle scuole, etc) al fine di ritardare e/o ridurre il picco dell’epidemia. Convertire i sistemi di sorveglianze dell’influenza e sfruttarli per la segnalazione di casi sintomatici sospetti consentirebbe, inoltre, di descrivere diffusione, intensità e gravità del virus. I cittadini dovrebbero essere informati su cosa possono fare per ridurre la pressione sul sistema sanitario. Nel secondo caso, invece, potrebbero totalmente cambiare le statistiche attuali. I dati sulla letalità di Covid-19 sono provvisori, anche se al momento sembra che siano gli anziani e le persone affette da altre patologie a correre il rischio più elevato. Tuttavia, ci tiene a precisare, è comunque possibile dire che se Sars-Cov-2 si diffondesse velocemente, coinvolgendo una larga fetta della popolazione, anche la piccola percentuale di casi gravi sarebbe sufficiente a mettere in crisi l’assistenza sanitaria. Si verrebbe così a delineare un nuovo scenario, che potrebbe essere ulteriormente aggravato dal persistere dell’influenza stagionale”.“Nel caso in cui ospedali, pronto soccorso e reparti di terapia intensiva non siano in grado di accogliere i pazienti a causa di un numero insufficiente di posti letto o personale – si legge nel documento – i Paesi dovrebbero essere pronti ad attuare piani di emergenza (ad esempio adattando i letti ospedalieri standard per il trattamento di casi gravi). Potrebbe essere necessario riprogrammare le operazioni non essenziali e valutare se postazioni alternative potrebbero essere utilizzate per fornire assistenza sanitaria. Si potrebbe prendere in considerazione la ridistribuzione delle risorse in tutta l’Ue“. Questi scenari potrebbero essersi già verificati nei Paesi membri o presentarsi in qualsiasi momento. L’evoluzione dell’epidemia potrebbe non essere lineare e saltare uno scenario. Data la grande incertezza, l’Ecdc suggerisce calorosamente agli organismi di sanità pubblica e agli istituti di ricerca di continuare a lavorare insieme per accumulare informazioni sul nuovo coronavirus e anche sull’efficacia delle misure messe in atto per il contenimento e la mitigazione, di condividere le conoscenze e gli esiti delle terapie sperimentali.“Gli sforzi, conclude Eramo, devono essere rafforzati e coordinati, anche in tema di comunicazione del rischio”. All’Università di Padova si procede con le lezioni in digitale che interessano oltre 70 mila iscritti ed anche le tesi di laurea discusse in Farmacia, primo caso in Italia. In tutto il mondo le grandi città sono “hub” dello sviluppo delle nazioni. La sfida umbra (e italiana) è fare anche dei nostri territori “diffusi” degli hub di innovazione al pari di città quali Barcellona o Londra. Ecco tutti i progetti per trasformare la regione da small a smart. Il mercato che si trasforma richiede anche alle imprese la capacità di innovarsi, soprattutto per quello che riguarda il digitale. Infatti, se dai dati dell’indagine condotta dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI risulta che quasi il 90% degli imprenditori è cosciente dell’importanza dell’innovazione e del digitale, in pratica gli investimenti che le aziende fanno per adeguarsi sono ancora troppo bassi. Scuola e università alla ricerca della via digitale: ecco cosa sta accadendo in Veneto. Scuole di ogni grado e università chiuse almeno fino all’8 marzo, in tutta Italia. Ma in Veneto lo stop alle lezioni in classe dura addirittura dal 24 febbraio. Come si è riorganizzato il sistema della formazione per ovviare alla chiusura di istituti e atenei? Lezioni on-line, esami telematici, persino discussioni di tesi via internet. Ecco alcuni degli esempi in Veneto. E non sappiamo ancora fino a quando durerà lo stop. Per fortuna oggi sono sempre di più le imprese che decidono di affidare le attività digitali in outsourcing, assegnando a una risorsa interna, che sia un responsabile IT o un Innovation manager, la gestione dei progetti di innovazione. Si tratta di prodotti professionali, realizzati da altre aziende fornitrici specializzate in servizi di vario tipo. Per verificare l’affidabilità di queste realtà, è preferibile raccogliere quante più informazioni commerciali possibili su un portale come i CRIBIS, che offre dati ufficiali sulle aziende molto utili per diverse finalità. La principale sfida che ora si pone alle imprese coinvolte in processi di digitalizzazione è di riuscire a integrare le nuove attività con quelle vecchie al fine di migliorare i propri prodotti e/o servizi a beneficio dei clienti. Tuttavia si pone spesso il problema della gestione di un tale processo, anche considerando che gli investimenti in innovazione e sviluppo risultano alquanto marginali. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che il digitale è un settore in rapido cambiamento, si evolve continuamente, e le aziende non riescono a stare al passo. Infine, spesso e volentieri mancano le risorse interne da indirizzare verso la trasformazione digitale e, anche per questo, si è portati a rivolgersi a ditte fornitrici esterne. Nel prossimo futuro si prevede, secondo quanto dipinto dal Connectivity Benchmark Report 2020, che 3 aziende su 4 avranno un impatto negativo sul fatturato se non si adegueranno al più presto Boomi svela il servizio ICoe, in grado di supportare le imprese nello sviluppo del proprio framework e nella fase di gestione e crescita digitale. Integration Center of Excellence è frutto dei servizi professionali di Boomi ed è stato sviluppato in collaborazione con i principali system integrator globali. Il sistema vanta con oltre 10.000 clienti, standardizza e accelera lo sviluppo dell’integrazione, riduce i costi IT e fa sì che le aziende possano connettere tra loro più rapidamente e facilmente i dati, le persone e i dispositivi necessari alla trasformazione digitale. Boomi offre il servizio ICoE come parte del suo Customer Success program, riservato alle realtà enterprise. Rispetto ad altre proposte sul mercato, il servizio ICoE combina le più moderne pratiche di sviluppo e gestione con la Piattaforma Unificata Boomi, offrendo un ambiente IT più produttivo, flessibile e collaborativo. Questo modello trae vantaggio da una piattaforma in grado di affrontare tutti i tipi di integrazione necessari oggi all’interno di un’impresa, sia che tali integrazioni implichino lo sviluppo low-code, API o costum coding, sia che si colleghino a cloud, multi-cloud, on-premise, IoT o altri endpoint. Oggi le organizzazioni devono essere in grado di rispondere alle dinamiche mutevoli del mercato e il nuovo servizio ICoE consentirà loro di reagire più rapidamente per raggiungere i risultati di business. Questa agilità permetterà alle business unit e agli utenti aziendali di contribuire allo sviluppo dei prodotti e di aumentare la produttività e l’innovazione in tutta l’azienda. Il servizio ICoE di Boomi comprende una metodologia a cinque fasi che può essere adattata per soddisfare gli obiettivi specifici di un’organizzazione. Ciascuna impresa inizia, infatti, il percorso di integrazione a partire da uno specifico grado di maturità e ha punti di forza, opportunità e vincoli specifici diversi, che devono essere considerati e compresi in ogni iniziativa ICoE. Con il nuovo servizio, Boomi aiuta i clienti nel percorso, consentendo loro di raggiungere più rapidamente ed efficacemente risultati di business migliori. In 12 anni, dicono gli esperti, avremo oltre il 25% di tecnologie innovative e diversa economia non più tradizionale. Ben venga non il COVID19, ma la ricaduta socioeconomica della crescita dell’uso del sistema digitale. L’approccio multidisciplinare dello studio ambientale, inteso come insieme di natura e cultura, è sempre da favorire perché la realtà ha la sua implicità complessità. Non si ritiene superfluo ribadire anche quanto esprime il saggio: «L’utilità dell’inutile» è il titolo di un fortunato bestseller, pubblicato in francese nel 2013 e tradotto in numerose lingue – incluso, in prossima edizione, il romeno – di Nuccio Ordine, illustre specialista di studi sul Rinascimento e direttore, insieme a Smaranda Bratu Elian, della «Biblioteca Italiana» edita da Humanitas. Le discipline umanistiche, ritenute «inutili» nella logica mercantilistica della nostra società, sono invece indispensabili per il miglioramento di sé e la crescita dell’umanità. Questi alcuni degli assunti espressi e approfonditi nell’intervista realizzata da Smaranda Bratu Elian. Siamo in presenza di una situazione nuovissima senza precdenti storici di riferimento. Sul piano sanitario certo, perché è del tutto evidente che se il virus si diffonderà ulteriormente, accentuando il bisogno di unità di terapia intensiva, il sistema sanitario entrerà in difficoltà malgrado un impegno straordinario del personale delle strutture sanitarie pubbliche. Rischia inoltre di aumentare la paura, continuamente alimentata da una informazione crescente e invasiva e ansiogena. Soprattutto siamo già dentro una crisi economica dalle conseguenze incalcolabili, più devastante, anche dal punto di vista sociale, degli effetti ad oggi più visibili della epidemia in corso che l’Oms già chiama pandemia perché interessa il mondo. Dunque il coronavirus ha stimolato il sistema digitale in modo sorprendente, cogliamone le opportunità.