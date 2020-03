Su un nostro sito, di solito aggiornato trimestralmente, ospitiamo le importanti news che l’agenzia Adnkronos ha messo a disposizione a tutti i mezzi di comunicazione per la dovuta diffusione.

Il sito è raggiungibile cliccando la foto, poi sul sito le le news sono a destra, in ordine di pubblicazione, sotto il pulsante cerca. CLICCA QUI PER IL SITO DEDICATO

Buona giornata dalla redazione