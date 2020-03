Agropoli. Le campane continueranno a suonare

(Don Bruno) AGROPOLI (SA) Parrocchia Santa Maria delle Grazie. Carissimi fedeli, con amarezza e sofferenza, ma con senso di responsabilità, essendo ognuno chiamato a dare il suo contributo, nella consapevolezza del bene primario della salute personale e pubblica, in ottemperanza al decreto del Governo e alle disposizioni emanate dai vescovi, vi comunico che FINO AL 3 APRILE SONO SOSPESE TUTTE LE CELEBRAZIONI FESTIVE E FERIALI E LE ALTRE AZIONI LITURGICHE (rosario, via crucis, adorazione). SONO SOSPESI ANCHE I FUNERALI: È POSSIBILE LA BENEDIZIONE DELLA SALMA AL CIMITERO O IN CASA DEL DEFUNTO, MA SOLO CON I FAMILIARI STRETTI. GLI ALTRI SACRAMENTI, DOVE È POSSIBILE, VERRANNO RINVIATI O COMUNQUE CELEBRATI A PORTE CHIUSE SOLO CON I FAMILIARI PIÙ STRETTI. Ma La chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale. Pur non essendoci nessuna celebrazione le campane continueranno a suonare, ricordandoci il nostro appuntamento, che vivremo da casa, partecipando alla santa messa via tv, radio, web. Io continuerò a celebrare messa da solo pregando per tutti voi, a iniziare da chi sperimenta sulla propria pelle la sofferenza e l’isolamento e da chi combatte in prima linea contro questo virus. Questo momento di rinuncia e disorientamento trasformiamolo in occasione per ritrovare noi stessi, la verità e il senso della nostra vita, ciò che davvero è importante e che a volte smarriamo. Viviamo questa difficile quaresima riscoprendo il valore della preghiera personale, del rapporto personale con il Signore: è Lui la nostra speranza, egli ci libera dall’angoscia. E noi siamo chiamati a nostra volta a essere portatori di speranza. Dio, dalla cui tenerezza siamo abbracciati, trasfigurerà questo periodo di smarrimento e trepidazione nella consolante certezza e bellezza della sua presenza in mezzo a noi. Di tutto cuore vi benedico. Don Bruno