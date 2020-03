Teano. Al Liceo Foscolo ripulita l’area della Madonnina di Lourdes

(Caserta24ore) TEANO E’ stata ripulita, dalla folta vegetazione, l’area che assediava la statua della Madonna di Loudes, nel cortile del Liceo Foscolo a Teano. Grazie ai collaboratori scolastici, infatti, gratuitamente, dopo un’intera mattinata di lavoro, la “Madonnina” ha ripreso aria e colori. Saranno stati i giorni del “Coronavirus” a dare l’ispirazione, ma sono trascorsi giusto 20 anni dal giorno in cui la Madonnina di Lourdes era stata sistemata in quel posto all’ombra, senza che nessuno se ne fosse accorto, perché coperta dalla vegetazione spontanea, proprio sul lato sinistro della scala di accesso alla scuola. Una coincidenza che fa sicuramente piacere. Spiega il preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella: “Domani 11 marzo il cardinale vicario di Roma celebrerà (senza fedeli) la messa al Divino Amore nella giornata di digiuno per l’emergenza coronavirus. In occasione della Messa celebrata in assenza dei fedeli, promossa dal cardinale vicario Angelo De Donatis presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, Papa Francesco rivolgerà la sua preghiera alla Vergine affinché in questi giorni di emergenza sanitaria, le nostre città, l’Italia e il mondo siano poste sotto la protezione della Madre di Dio, come segno di speranza. Un segno ed una coincidenza anche per la nostra scuola”.