Golgi: il coronavirus si sconfigge con la quarantena obbligatoria ( la bonifica umana).

(Paolo Mesolella) Giuseppe Sarasso, accademico ed esperto di agricoltura, ricorda su internet che nel 1912 la stazione sperimentale di Vercelli organizzò un convegno internazionale sulla risicoltura. I partecipanti parlarono della malaria, una malattia molto diffusa a quel tempo. Al convegno partecipò il senatore Camillo Golgi, uno scienziato molto bravo, al punto che nel 1906 fu il primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la medicina. Golgi studiava la malaria e fu lui a scoprire quando curarla con il chinino (la legge di Golgi). E questa, non fu la sua unica scoperta, il metodo Golgi (o reazione nera): i suoi studi permisero di colorare le cellule nervose per studiarle. Golgi individuò anche l’apparato reticolare dei gangli nervosi (apparato di Golgi). Fu un grande scienziato. E questa fu la sua soluzione per sconfiggere la malaria: la “bonifica umana”. Per evitare la diffusione del plasmodio, rese obbligatorio l’isolamento di malati febbricitanti in camere dotate di reticelle su porte e finestre. Rese obbligatoria l’assunzione di chinino. Le sue “costrizioni” sollevarono qualche polemica da parte dei “difensori” della libertà individuale. Golgi, da parte sua, rispose lodando lo studio di Adelchi Negri, svolto in alcuni comuni del Piemonte e della Lombardia (gli stessi che in questi giorni sono interessati dal Coronavirus) e dimostrò l’utilità della “bonifica umana”. Perciò, grazie alla quarantena, che allora era obbligatoria, la malaria sparì. Non si capisce perché oggi non di debbano costringere gli incoscienti a rimanere a casa, in una quarantena obbligatoria.