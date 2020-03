(Caserta24ORE) CASERTA SOLIDALE è la risposta di associazioni, parrocchie, gruppi e singoli cittadini che non vogliono lasciare indietro nessuno. Mai avremmo pensato di dover fronteggiare delle epidemie in questo momento storico. La paura rischia di prendere il sopravvento. Non vogliamo pensare: “Si salvi chi può!”. Vogliamo invece gridare: “SALVIAMOCI TUTTI INSIEME!”. Per il momento la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio è l’unica cosa che possiamo fare per ridurre i rischi, limitare i contagi, difendere le persone più vulnerabili. E lo facciamo convinti che, oltre a conservare la salute, sia importante che ciascuno conservi la propria umanità. Troppo spesso ce la siamo dimenticata, guardando da lontano le immagini di altri disperati che fuggono da altre malattie, guerre, fame. Troppe volte abbiamo voltato le spalle allo sfruttato e al disoccupato, pensando che le tragedie degli altri non ci riguardassero. PRIMA NOI! in tanti hanno pensato. Ed oggi che la tragedia colpisce prima noi, CASERTA SOLIDALE vuole essere la risposta che non fa differenze, aiuta tutti coloro che sono in difficoltà ed a rischio, perché siamo convinti che ogni vita umana vale più di tutto l’oro del mondo.

Per le persone sole, anziane, vulnerabili al Coronavirus, DA MERCOLEDÌ 11 MARZO SARANNO ATTIVI DUE NUMERI DI TELEFONO: 3791917999, 3791918190, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le persone che hanno bisogno di una spesa alimentare e/o di farmaci possono chiamare questi due due numeri e concordare la spesa con il volontario della rete. Il GIORNO DOPO la telefonata, il volontario si recherà presso l’abitazione per ritirare i soldi, andrà a fare l’acquisto e tornerà per la consegna. I volontari indosseranno guanti e, se possibile, mascherine idonee. Ai supermercati o in farmacia, si atterranno alle distanze previste dal DPCM 9/3/20. Eviteranno ogni contatto fisico e vicinanza con le persone per le quali si effettua la spesa, alle quali verrà chiesto di calare il paniere sia per la consegna dei soldi che poi per la consegna della spesa, altrimenti il tutto verrà preso e lasciato fuori la porta. Il servizio è gratuito e non è attivo la domenica. Ci si salva solo insieme.Rete Caserta Solidale