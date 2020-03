Napoli in Mostra: “Le Carte Montemar all’Archivio di Stato di Napoli

(ilMezzogiorno) NAPOLI A partire dal 14 marzo 2020 sarà fruibile sui dispositivi multimediali e sul sito web dell’Archivio di Stato di Napoli la mostra virtuale dedicata alle piante delle città costiere di Napoli e Sicilia conservate nell’archivio di Josè Carrillo de Albornoz, duca di Montemar. Albornoz, nato a Siviglia nel 1671 e morto a Saragozza nel 1747, protagonista nelle guerre di successione nelle vesti di capitano generale dell’esercito franco – spagnolo inviato di Carlo di Borbone, fu la mente della resistenza in varie zone del Regno e ottenne per i suoi segnalati servizi il titolo di duca di Montemar nel 1735 con il grandato di Spagna di prima classe. Due dei 112 tra fasci e volumi che compongono il suo archivio, fonte importante per la storia militare e diplomatica del periodo, contengono, tra le altre cose, bellissime piante a colori di città costiere di Napoli e Sicilia, avamposti della resistenza e delle operazioni militari durante il conflitto dinastico che sconvolse l’Europa. Una selezione di queste piante restituisce una parte del paesaggio costiero di quei territori, di cui riporta confini, urbanizzazione, strutture difensive.