Roccamonfina. A Tora e Piccilli sequestrato bosco disboscato illegalmente

I Carabinieri della Forestale di Roccamonfinahanno proceduto a sottoporre a sequestro, in comune di Tora e Piccilli (CE), alla via Sant’Andrea, un’area boscata sulla quale insiste un bosco ceduo di Robinia pseudoacacia, rientrante nella zonizzazione del Parco Regionale “Roccamonfina – Foce del Garigliano”, in quanto interessato da un’utilizzazione boschiva in atto in assenza di autorizzazione.



Da accertamenti effettuati è risultato che l’area oggetto di taglio, sottoposta a sequestro, ha un’estensione di circa 1500 mq. Il sequestro ha anche interessato anche il materiale legnoso su di essa depositato proveniente dalle piante abbattute che è risultato essere anche parzialmente depezzato ed ammontante a circa 150 quintali.

L’autore materiale dell’utilizzazione boschiva è stato deferito all’A.G., in stato di libertà, per i reati connessi ad interventi modificativi dello stato dei luoghi eseguiti in assenza di autorizzazione su di bene tutelato (il bosco) sia dal punto di vista paesaggistico sia perché ricadente nell’area protetta del Parco Regionale.