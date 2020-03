Coronavirus. L’Agenzia delle Entrate della Campania invita a usare i servizi online

La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, nell’ottica di contenere il rischio di contagio da Covid-19 (Coronavirus), ha adottato misure per ridurre il flusso di utenza presso gli uffici aperti al pubblico.

Confidando nella massima collaborazione dei cittadini, invita gli utenti a limitare l’accesso agli uffici alle situazioni strettamente necessarie, al fine di evitare soste, anche prolungate, in luoghi chiusi ed affollati, quali le sale di attesa e ad usare il più possibile i servizi telematici.

Molti dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate agli sportelli sono disponibili online sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, anche senza registrazione (ad esempio la richiesta del duplicato della Tessera Sanitaria o del Codice Fiscale, il calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei pagamenti, ecc.).

Chi dispone del Pin dell’Agenzia delle Entrate, della Carta nazionale servizi o di Spid può accedere inoltre al proprio cassetto fiscale e a specifici servizi, quali:

– registrare un contratto di locazione

– pagare le imposte, tasse e contributi

– comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l’accredito dei rimborsi

– ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità

– presentare dichiarazioni di successione.

Per assistenza telefonica è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia al numero verde 800.90.96.96 da fisso oppure allo 0696668907 da cellulare (costo della chiamata in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).