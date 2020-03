CoronavirusCampania. Il caso del Golfo di Gaeta con scuole chiuse e poi subito riaperte

In alcuni comuni a nord della provincia di Caserta, nel territorio del Lazio, le scuole sono state chiuse da martedì a sabato per un caso di corona virus di una donna proveniente da Cremona, che si trovava nel Golfo per una vacanza.

La donna ha svolto vita sociale, partecipando ai festeggiamenti di Carnevale, andando a fare shopping nei centri commerciali, ha preso autobus, treni. Da qui la decisione dei sindaci di chiudere in maniera precauzionale le scuole.

Ricordiamo che diverse scuole di Formia e di Gaeta sono frequentate da pendolari campani o da giovani studenti che ivi risiedono in case private o nel Convitto Statale Celletti annesso all’Alberghiero di Formia.

Ma proprio mentre i sindaci chiudevano le scuole, un nuovo decreto legge del governo rendeva inefficaci le ordinanze.

Intanto i genitori degli studenti sono preoccupati e chiedono sanificazione periodica delle scuole perché temono che qualche contatto della signora possa inconsapevolmente aver portato il virus negli ambienti scolastici o possa farlo in futuro. Il coronavirus può essere latente per più di 10 giorni. Dopo la sanificazione è ovvio che tutti debbano tassativamente attenersi ai protocolli di prevenzione: parlare a debita distanza tra persone, evitare i contatti diretti, mangiare nelle mense distanziati di almeno un metro. Intanto oggi la task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 24 tamponi. 2 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’.