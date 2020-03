Napoli. Lucia aggredita in ospedale ricorda.

(ilMezzogiorno) NAPOLI Lucia, OSS aggredita in ospedale: “Erano animali. I pazienti volevano scappare”

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele, è intervenuta Lucia, un Oss aggredita al pronto soccorso del Pellegrini, nella notte tra sabato e domenica: “E’ stata una situazione indescrivibile, c’è la necessità di non dover dimenticare. Io vorrei lavorare al sicuro, perché amo il mio lavoro esattamente come tanti altri miei colleghi. Non ho mai assistito ad un episodio del genere, erano animali. Alcuni pazienti volevano scappare, abbiamo dovuto tranquillizzare chi aveva l’ossigenoterapia. C’erano anziani che andavo protetti. Un ragazzino non doveva trovarsi lì a quell’ora. I genitori dovevano dare un’educazione che non c’è stata. Bisogna fermare questo scempio, i ragazzi vanno fermati in tempo”.