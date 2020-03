Pignataro Maggiore. Suggestioni cinesi. Intreccio di musiche e poesia

(Caserta24ore) PIGNATARO MAGGIORE, Domenica 8 Marzo 2020, ORE 19, nella Sala Concerti del Palazzo Vescovile

Gli Amici della Musica presentano “Suggestioni…d’Oriente:” Intreccio di musica e poesia tra Italia e Cina

La dodicesima edizione della Festa della Donna rappresenta un ponte ideale tra l’Italia e la Cina, una significativa occasione di conoscenza della cultura della grande nazione asiatica, all’insegna delle tradizioni

musicali, letterarie e poetiche. “Suggestioni…d’Oriente: intreccio di musica e poesia tra Italia e Cina” propone un confronto tra le culture dei due Paesi con lo scopo di offrire una serie di informazioni su tematiche artistiche, illustrandone i punti in comune e le divergenze. L’iniziativa di stasera apre, dunque, una finestra divulgativa sull’arte cinese, da accogliere non solo come manifestazione di scambio culturale, ma anche come atto dovuto nei confronti di una parte del mondo troppo a lungo ignorata sotto questo profilo e troppo frequentemente associata esclusivamente a traguardi economici. La Cina possiede una storia ricca di tradizioni musicali, letterarie e

teatrali ed è anche ‘produttrice’ di tendenze e canoni artistici che emergono attualmente in modo sempre più eclatante e che, fatte salve le imprescindibili differenze di ambiente culturale, hanno tutte le carte

in regola per imporsi come prototipi ispirativi.