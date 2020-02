(da Generazione Voglio Vivere) Un utile strumento per fare informazione sul tema dell’aborto (o meglio, conto l’aborto) è il libro “50 Domande e Risposte sul Post Aborto”, scritto dalla dott.ssa Cinzia Baccaglini. Servirebbe divulgare simili informazioni, per arginare falsi slogan che vengono messe in giro.

Prendiamo ad esempio Selvaggia Lucarelli, che viene definita una blogger. Nel bel mezzo delle polemiche a seguito delle dichiarazioni di Salvini, ha pubblicato un articolo per ostentare di aver abortito. Ecco cosa ha scritto: “Ho abortito. Volontariamente. Più di una volta. Due o cinquanta, sono fatti miei, e in realtà anche quello che nella vita ho deciso di fare del mio corpo erano fatti miei […]”. No, cara Selvaggia. Non sono solo fatti tuoi. Sono anche i fatti di una creatura che tu hai portato nel grembo. E che oggi, a differenza tua, non ha il privilegio di poter battere i tasti per esprimere ciò che ha provato in quei tragici istanti. E ancora, l’aborto è una pagina buia della vita di una donna. Una ferita che può lasciare segni profondi, indelebili, mortiferi. Non è ammesso che di una tragedia se ne faccia una rivendicazione di presunta libertà. Se proprio si vuole parlare di aborto, lo si faccia in maniera costruttiva. È per questo che un libro come “50 domande sul Post Aborto” della dott.ssa Cinzia Baccaglini è prezioso. Con questa pubblicazione vogliamo mostrare la tragicità del post aborto: ciò che accade veramente dopo aver eliminato quel “grumo di cellule” e le conseguenze psichiche dell’aborto come malattia mentale sociale.