Sono Campani due spadisti campioni d’Europa under17

(ilMezzogiorno) PARENZO – Luccicano d’oro le spade under17 della Campania. Nella quarta giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2020, in corso a Parenzo, l’Italia ha conquistato il titolo continentale con la squadra di spada maschile. La formazione italiana Cadetti, per metà campana perché composta, con il torinese Simone Mencarelli e il ferrarese Federico Pezzoli, da Fabrizio Cuomo del Club Schermistico Partenopeo e da Davide Santoro del Club Scherma San Nicola, porta a casa la medaglia d’oro grazie alla stoccata del 45-44 in finale sulla Russia.

Gli spadisti azzurri avevano iniziato il loro percorso con il successo nel confronto con la Danimarca concluso 45-21, per poi superare prima la Romania 45-40 e quindi la Gran Bretagna 45-33. In semifinale hanno trovato l’Ungheria e con le unghie e con i denti hanno strappato il 43-42 che li ha portati alla sfida contro la Russia, anche qui conclusasi alla stoccata decisiva che è valsa il gradino più alto del podio. Una gioia speciale, dunque, per la scherma campana, che festeggia il napoletano Fabrizio Cuomo, allievo dei maestri Carmine Carpenito e Antonio Iannaccone, e Davide Santoro allenato dal maestro Mario Renzulli a San Nicola La Strada. Assieme a loro ha potuto far festa il capo-delegazione azzurro in Croazia per gli under17, il consigliere federale casertano Luigi Campofreda.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI PARENZO2020 – SPADA MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Parenzo, 25 febbraio 2020

Finale ITALIA b. Russia 45-44 Finale 3°-4° posto Ungheria b. Francia 40-37

Semifinali ITALIA b. Ungheria 43-42 Russia b. Francia 45-33

Quarti ITALIA b. Gran Bretagna 45-33 Russia b. Israele 45-39 Francia b. Ucraina 45-43 Ungheria b. Svizzera 45-39

Tabellone dei 16 ITALIA b. Romania 45-40 Tabellone dei 32 ITALIA b. Danimarca 45-21

Classifica (31): 1. ITALIA, 2. Russia, 3. Ungheria, 4. Francia, 5. Gran Bretagna, 6. Ucraina, 7. Israele, 8. Svizzera. ITALIA: Simone Mencarelli, Federico Pezzoli, Fabrizio Cuomo, Davide Santoro