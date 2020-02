Maddaloni. Lo Stabilimento Cementi supera i 365 giorni senza infortuni

(Caserta24ore) MADDALONI Lo stabilimento della società Maddaloni Cementi, interamente controllata da Colacem SpA, ha superato con soddisfazione l’importante traguardo di 365 giorni senza infortuni. I dipendenti, con l’ingresso nella holding eugubina avvenuto nel giugno 2018, hanno consapevolmente avviato tutte le misure necessarie a diffondere e rafforzare la cultura della sicurezza contenuta nel progetto “Colacem Sicuramente”.

“E’ un motivo di orgoglio condividere questo risultato –ha dichiarato l’ing. Giovanni Vincenti, Direttore dello Stabilimento di Maddaloni- che ci ripaga degli sforzi profusi in questi anni da tutti noi nella sicurezza sul lavoro. Al raggiungimento di questo importante traguardo ha contribuito la formazione continua, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutto il personale». Da parte del Direttore di Stabilimento, ing. Giovanni Vincenti, il ringraziamento a tutti i dipendenti di Maddaloni per l’impegno nel raggiungimento di questo importante obiettivo.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, tema caro a Colacem, continua ad essere perseguito con un impegno costante in tutti gli stabilimenti italiani ed esteri: i 365 giorni senza infortuni di Maddaloni seguono quelli di Galatina, di Sesto Campano (che ha superato i 2 anni), di Caravate e di Rassina.