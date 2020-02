Capua. Pubblicato un libro sul Venerabile Don Donato Giannotti

(ilMezzogiorno) CAPUA È stato pubblicato dalle Edizioni Velar, nel 106° anniversario della sua nascita al cielo, il libretto, della collana blu, Don Donato Giannotti, padre dei poveri, a cura di don Lucio D’Abbraccio e con presentazione di Sua Eccellenza Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo di Capua. Chi è il Venerabile Giannotti?

Don Donato, fondatore delle Suore Ancelle dell’Immacolata, è stato un grande maestro di Spirito, e perciò uomo di preghiera. Egli ha usato questo mezzo di perfezione per elevarsi quanto più a Dio, e la comunione intima con Dio lo ha portato al distacco dalle cose di questo mondo, che in qualche maniera potessero ostacolargli l’ascesa verso la santificazione. “Chi ama il mondo non ha amore di Dio, che ci rende beati in eterno”, diceva. Il Venerabile don Donato Giannotti (1828-1914), sacerdote dell’ Arcidiocesi di Capua, considerato “operaio di Dio, apostolo della verità, padre venerato”, è nato e si è formato nel suo paese natio di Casapulla (Caserta) che era caratterizzato da un numero considerevole di sacerdoti di alto profilo culturale e spirituale.

Il Giannotti, uomo di preghiera e di grande generosità, si è impegnato non solo per le opere di Carità, ma ha avuto un rapporto epistolare e diretto con alcuni coevi, elevati già agli onori degli altari, come il Beato Bartolo Longo e san Gaetano Errico e altre figure di spicco, tra cui, san Ludovico da Casoria. Il Venerabile, come ogni uomo pio, era convinto che per crescere e far crescere nel bene, bisogna fidarsi di Dio, a cui nulla è impossibile.

Il 19 dicembre 2011 il Papa Benedetto XVI firma il decreto della sua venerabilita. Il menzionato decreto è stato letto, nel duomo di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 26 febbraio 2012, da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato, oggi prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi.