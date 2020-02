Truffa del Corona Virus. Si spacciano per sanitari per derubare

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai Comitati locali, il Comitato Regionale Campania della Croce Rossa Italiana informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività “porta-a-porta” per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID-19

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, anche eventualmente in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio.

Si raccomanda dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere in casa suddetti individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.