(ilMezzogiorno) POZZUOLI (NA) Si terrà a Pozzuoli il 26 e 27 febbraio “Pozzuoli Verba Ridens”, la prima edizione del comic festival dedicato a Paolo Villaggio, con la direzione artistica di Stefano Sarcinelli, Annalisa Montaldo e Maurizio Marino, fortemente voluto dalla Regione Campania e organizzato e promosso attraverso la Scabec, in collaborazione con il Comune di Pozzuoli. In luogo storico e dal grande simbolo di rinascita come il Rione Terra, e più precisamente al Palazzo Migliaresi e al Teatro Cinema Sofia, due giornate dedicate alla comicità come arte capace di liberare le anime attraverso la risata, con la partecipazione di grandi artisti italiani come Massimo Andrei, Stefano Antonucci, Lorenzo Hengeller, Pino Imperatore, Carlotta Mazzoncini, Quelli di Lercio, David Riondino, Michele Serio, Neri Parenti, Elisabetta e Piero Villaggio, Paolo Caiazzo e tanti altri. I comici si confronteranno a “prova di battute” ricordando il pensiero e l’insegnamento di un grande autore dei nostri tempi, Paolo Villaggio.

A Palazzo Migliaresi sette appuntamenti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, tra proiezioni, incontri culturali e mostre per declinare l’arte comica a 360 gradi. In particolare giovedì 27 alle ore 11.00 verrà inaugurata la mostra del fumettista italiano Daniele Bigliardo, matita del gruppo di Sergio Bonelli che negli ultimi anni sta lavorando anche alla trasposizione in fumetti dei libri de “Il Commissario Ricciardi”.

In collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale sarà presentata poi la prima edizione del Premio “Paolo Villaggio” rivolto alle scuole attraverso cui saranno premiate opere di letteratura umoristica. Sono 90 i lavori arrivati da tutta la Campania alla giuria presieduta da Giobbe Covatta, in premio 3 buoni per acquistare libri.