POZZUOLI A cinquant’anni dallo sgombero del Rione Terra

(IlMezzogiorno) POZZUOLI Sabato 29 febbraio 2020, alle ore 10:00, al Palazzo Migliaresi di Pozzuoli, un folto gruppo di vulcanologi, docenti universitari, storici, archeologi, giornalisti, artisti e rappresentanti di associazioni e istituzioni darà inizio a una settimana di incontri, mostre e momenti di riflessione a 50 anni dallo sgombero del Rione Terra (2 marzo 1970). Le manifestazioni sono promosse dall’Associazione culturale “Lux In Fabula” in collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano – INGV, l’University College of London, la New York University, WAVE:SPICE– Warning and Alerts during Volcanic Emergencies e lo Scientific Practice Informed by Community Experience, Associazione culturale “Le ali di Dedalo” ONLUS e con il sostegno di Dialogos Comunicazione, New Media Press, Vincenzo D’Amico Editore e GesforSrl. L’evento è patrocinato dal Comune di Pozzuoli.

il programma dettagliato. Palazzo Migliaresi – SABATO 29 FEBBRAIO 2020, ore 10:00

Presentazione dei due volumi Pozzuoli 1970-2020. A cinquant’anni dallo sgombero del Rione Terra

1: La cronaca, la storia, la memoria 2: Le foto dello sgombero a cura di Maurizio Erto Vincenzo D’Amico Editore*

Modera: Martina Bruna Chiaiese (giornalista) Saluti istituzionali Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli

Stefania De Fraia, assessora alla Cultura Fabio Pagano, direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Presentazione del programma Claudio Correale, presidente Lux in Fabula LA CRONACA

Maurizio Erto, docente e curatore del volume Eleonora Puntillo, giornalista Roberto Scandone, vulcanologo

Proiezione di filmati dall’Archivio di Lux in Fabula LA STORIA

Costanza Gialanella, già sovrintendente archeologa Pozzuoli e Ischia Gennaro Di Fraia, docente e archeologo

Fabio Cutolo, archivista Diocesi di Pozzuoli LA MEMORIA Maria Teresa Moccia Di Fraia, docente e archeologa

Angela Giustino, docente e scrittrice Angela Schiavone, docente e scrittrice Proiezione di filmati dall’Archivio di Lux in Fabula *Autori: Eleonora Puntillo, Maurizio Erto, Roberto Scandone, Giovanna Buonanno, Ciro Biondi, Costanza Gialanella, Gennaro Di Fraia, Fabio Cutolo, Angela Giustino, Angela Schiavone, Gemma Russo, Gennaro Gaudino, Antonio Isabettini, Luisa de Franchis. Palazzo De Fraia – DA DOMENICA 1° A VENERDI 6 MARZO 2020

MOSTRE PERMANENTI Memorie appese a un filo di Claudio Correale (Associazione Lux in Fabula) Educare al Bradisismo a cura de Le Ali di Dedalo ONLUS Rassegna fotografica (Archivi di Antonio Grassi e Ruggero Morichi)

Poesie e pitture dedicate al Rione Terra: contributi di autori locali e stranieri

Mostra dell’Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei

TV Studio live: foto, racconti e video di ex-abitanti sugli sgomberi del 1970 e del 1983. Realizzazione di video-interviste sulla memoria a cura di Lux in Fabula

Collettiva di pittura La Diaspora: Vincenzo Aulitto, Nino Caruso, Mario Fiori, Antonio Isabettini, Luigi Guarino, Veronica Longo, Enzo Neri, Lucio Statti, Maria Sabetti, Fernando Pisacane, O-Ring Art Studio

DOMENICA 1 MARZO, ore 10:00-12:00 Apertura mostre e proiezioni

Città Meridiana,Terre&Moti del cuore: l’idea del libro raccontata da Oscar Poerio con letture di Assunta Mancini ed Eleonora Puntillo. LUNEDÌ 2 MARZO, ore 17:30-19:30 Letture di poesie sul tema del bradisismo a cura di Maria Meo (parte prima)

Performance musicale Rione Terra dell’artista Salvatore Gatto

Terra… di Pozzuoli di Antonio Isabettini

Chiedere ad unscienziato: vulcanologi rispondono a domande sui Campi Flegrei

MARTEDÌ 3 MARZO 2020, ore 17:30-19:30

Performance musicale Solfatara del gruppo AfterSat, con Salvatore Pone, Gianluca Di Bonito, Alessia Torinelli, Mirko Di Bello, Davide Correra, Giuseppe Passeri

Performance di pittura ritmica Rosso di Pozzuoli a cura del maestro Vincenzo Aulitto

MERCOLEDÌ 4 MARZO, ore 17:30-19:30 –Sali e scendi per Pozzuoli:trekking urbano sulle tracce del bradisismo a cura dell’Associazione Le Ali di Dedalo – ONLUS con la guida turistica Arcangelo Pisano [partecipazione libera – prenotazione obbligatoria al numero 3208792054]

– Letture di poesie sul tema del bradisismo a cura di Maria Meo (parte seconda)

–Proiezione di filmatidall’Archivio di Lux in Fabula

– Presentazione di volumidigitalizzati: Francesco Granito, L’Eruzione del Montenuovo e il Bandito di Pozzuoli, Pozzuoli, Ed. Granito, 1922

– Chiedere ad uno scienziato: vulcanologi rispondono a domande sui Campi Flegrei

GIOVEDÌ 5 MARZO, ore 17:30-19:30

– Proiezione del video Esododi Antonio Gatto con arrangiamento musicale di Peppe Capuano

– Recital di poesie di studenti nell’ambito del Progetto Con-Tatto con la Poesia Libera-Mente di Luisa de Franchis, scrittrice e poeta

VENERDÌ 6 MARZO, ore 17:30-19:30 – Proiezioni di filmati sullo sgombero del 1970 (Archivi di Antonio Grassi e Ruggero Morichi)– Chiedere ad unscienziato: vulcanologirispondono a domande sui CampiFlegrei

Palazzo Migliaresi – SABATO 7 MARZO 2020, ore 10 RIFLESSIONI SUL PASSATO E SUL POSSIBILE FUTURO DEL RIONE TERRA

Claudio Correale (presidente Associazione Lux in Fabula)

– Giovani puteolani raccontano le loro radici Gemma Russo (giornalista)

IL BRADISISMO COME RISORSA – Sara Garofalo e Francesca Barone (Associazione Le ali di Dedalo ONLUS – WAVE:SPICE)

Educare al bradisismo – Francesca Bianco (sismologa, direttore Osservatorio Vesuviano INGV)

L’attuale situazione del vulcanismo flegreo – Christopher Kilburn (vulcanologo, University College London – WAVE:SPICE) Il bradisismo: lezioni per le grandi caldere del mondo

IL FUTURO DEL RIONE TERRA Roberto Gerundo (assessore all’Urbanistica del Comune di Pozzuoli)

Giovanni Giannini (direttore tecnico di cantiere del Consorzio Rione Terra)

Fabio Pagano (direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei) Vincenzo Figliolia (sindaco di Pozzuoli)