Influenza da CoronaVirus. Il picco al Sud è previsto per Pasqua

Il periodo di incubazione dell’influenza dura diversi giorni e può colpire in maniera asintomatica o in forma lieve la parte della popolazione sana. In giro possono esserci molte persone che inconsapevolmente possono trasmettere l’influenza ad altre. Ricordiamo che il CoronaVirus è mortale solo se il quadro clinico del paziente è debilitato. Nella maggior parte dei casi si guarisce e il paziente sviluppa gli anticorpi per il futuro.

Nel Mezzogiorno la situazione non è grave, il picco si prevede in occasione delle vacanze di Pasqua quando milioni di lavoratori originari del Sud torneranno nei luoghi di origine.

Nei luoghi di lavoro è necessario prendere precauzioni a causa dell’emergenza per il virus dell’influenza, diffusosi prima in Cina e poi in tutto il mondo, per il quale le autorità sanitarie mondiali impiegheranno alcuni mesi a realizzare un vaccino. Pertanto è opportuno adottare sin da ora delle norme di prevenzione, già ampliamente diffuse e di seguito riportate.

Conosciamo il virus

Il virus non ha vita lunga se non all’interno del corpo umano. Entra nell’organismo soprattutto attraverso la respirazione diretta di aria proveniente da un ammalato o portatore asintomatico (ovvero che non presenta sintomi dell’influenza). Il raggio di azione varia da due metri in caso di tosse o starnuto, a 80 centimetri di distanza dalla persona contaminata che ci parla. Inoltre il virus può depositarsi sugli oggetti e sopravvivere su superfici lisce a temperatura ambiente fino a 24 ore e in alcuni casi oltre. Si rischia anche ingerendo cibo con mani che hanno toccato oggetti contaminati. Ad esempio se un ‘portatore sano’ della malattia ha prelevato dei soldi dal bancomat oppure ha fatto il biglietto del treno ad un automatico e aveva precedentemente portato la mano alla bocca, il virus resta sulle tastiere. Quindi è importante lavare le mani prima e dopo aver compiuto tali azioni o pulire le superfici ‘sospette’.

Si rischia davvero la morte?!

No, questo tipo di influenza virale è molto pericolosa ma non è detto che sia sempre mortale. Si può guarire! E’ già accaduto in passato con l’influenza aviaria, quella suina, la SARS.

L’attuale è stata chiamata influenza da Corona Virus.

Il sistema immunitario di un adulto o di un 14enne, è sviluppato in modo da poter fronteggiare questo tipo di malattia e lo fa come lo farebbe con l’influenza comune. Ma nei bambini, negli anziani e nelle persone con sistema immunitario danneggiato possono insorgere problemi alle vie respiratorie.

NORME DA SEGUIRE CONSIGLIATE PER LA PREVENZIONE FINO ALLA FINE DELL’EMERGENZA

– VIETATO SALUTARSI CON CONTATTO (stretta di mano, bacio). Nelle chiese quando ci furono precedenti emergenze la comunione venne consegnata dal sacerdote sempre e solo a mano e non direttamente alla bocca. Inoltre fu saltato il passaggio durante la messa del “scambiamoci un segno di pace”.

– COPRIRE LA BOCCA quando emettiamo un colpo di tosse o starnutiamo. In assenza del fazzoletto, che va subito buttato nei sacchetti della spazzatura, copriamoci col gomito del braccio.

Il virus sui tessuti e superfici porose sopravvive molto meno che sulle superfici lisce. Il virus può sopravvivere alcune ore anche sulla pelle umana (mano) senza infettare la persona, a patto di non portarla alla bocca.

– NON TOCCARSI IL VISO (occhi, naso e bocca), bisogna farlo il meno possibile sopratutto dopo aver fatto un’azione sospetta (es. prelievo bancomat).

– NON PARLARSI TROPPO VICINO tenere sempre una distanza di almeno 50 cm dalla bocca delle persone che ci circondano, sopratutto nei luoghi pubblici chiusi (bancone di un bar, tavolino, seggiolino del bus, treno, aereo).

– TENERE SEMPRE LE MANI PULITE E LAVARLE quando occorre. Le mani sono la prima causa del contagio. Questi virus non resistono ai normali saponi e soluzioni con alcol.

In assenza di detergenti lavare le mani abbondantemente con acqua per almeno un minuto. Il virus resiste poco anche agli sbalzi termini quindi lavarsi con acqua calda e poi fredda e viceversa.

– PULIRE LE SUPERFICI dove si presume possa essersi depositato il virus a seguito di starnuto o altro e comunque le superfici sui cui poggiamo cibo o qualsiasi altro oggetto che dobbiamo portare alla bocca. Pulire giocattoli, maniglie delle porte, superfici dei bagni pubblici su cui veniamo a contatto e usiamo fazzoletti usa e getta.

– AREARE LE STANZE perché il virus sopravvive meno nei luoghi areati e aperti.