Piedimonte Matese. Al Via il Carnevakle dei giovani

(Caserta24ore) PIEDIMONTE MATESE. Due giorni di allegria e divertimento e spirito di partecipazione. È questo che il Forum dei Giovani di Piedimonte Matese, con il patrocinio morale del comune di Piedimonte Matese e la collaborazione della Polisportiva Matese, intende trasmettere in occasione del Carnevale, proponendo la II edizione del Carnevale Piedimontese 2020: un appuntamento radicato tra la comunità piedimontese, da sempre considerata un’opportunità di collaborazione e senso di appartenenza grazie ad una tradizione che, anno dopo anno, accoglieva abitanti di città limitrofe attratti da un evento, quale il Carnevale appunto, unitamente ai cittadini di Piedimonte.

ed eccolo, puntuale anche quest’anno: il 23 e 25 febbraio infatti, le arterie principali del capoluogo matesino saranno animate dai tanti gruppi che hanno accolto con entusiasmo l’appello del Forum dei Giovani a rivivere l’intramontabile Carnevale quest’anno a tema libero. Il programma definito prevede la partenza del corteo domenica 23 alle ore 15.30 dalla zona Pioppetelli, per poi terminare la sfilata nella centralissima Piazza Roma in cui i presenti saranno intrattenuti dallo spettacolo di bolle a cura di Facciamo Festa Animation e dal ritmo danzante di Otra Vez.

Il secondo appuntamento di martedì 25 febbraio sarà ulteriormente arricchito dalla Lettura del testamento di Carnevale a cura dell’Ass.Pro Loco Sepicciano, nell’omonimo borgo alle ore 15:00, per passare poi alla rappresentazione di “Fra Ciavolino” curata dall’ass. Cantastorie del Torano, ore 15:15. Alle ore 16:00 si darà il via alla sfilata con partenza da Via Salvo D’Acquisto con arrivo in Piazza Roma, che ospiterà la rappresentazione allegorica del Funerale di Carnevale e tante altre sorprese! Il Forum intende ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: Da Valeria, Ikone, Riselli, Giordano Profumeria, Giusti, Nero Caffè, Roast Cafè, Bar Testa. Il Forum dei Giovani di Piedimonte invita calorosamente la cittadinanza di Piedimonte Matese a scendere in piazza e vivere questo amato evento che da sempre unisce grandi e piccini.