Aversa. ITACA all’Auditorium Bianca d’Aponte

(Caserta24lre) AVERSA Domenica 23 febbraio 2020, alle 18.30, l’Auditorium Bianca d’Aponte propone ITACA la voce del mediterraneo di Rosalba Di Girolamo (da scritti di Predrag Matvejevic, Jose Saramago,Konstantinos Kavafis e Worman Shire). Voce e musiche dal vivo Marzouk Mejri, voce narrante Rosalba Di Girolamo. Itaca è una favola. Narra di un essere umano coraggioso che chiede al Re in persona una barca per solcare i mari alla ricerca di un’isola sconosciuta, dove coronare il suo sogno più umano: trovare casa e pace. Itaca è un diario di viaggio. Narra di vite e culture del Mediterraneo, della produzione dell’olio, del canto delle cicale e del vino, di gabbiani, di maree e destini, delle religioni perseguitate, della siesta e delle verande assolate. Itaca è un libro di preghiere.

Narra di un sogno, la tanto agognata patria dell’errante Ulisse, che scopriamo essere il viaggio che compiamo per cercarla: la nostra stessa preziosa vita. Itaca narra di un essere umano in cammino, narra di tutti noi, migranti alla ricerca di un porto sicuro, di accoglienza, e di pace. Ed è così che il musicista tunisino Marzouk Mejri e l’attrice napoletana Rosalba Di Girolamo attraversano in parole e musiche le acque del Mediterraneo. Una serata particolare da non perdere.