Santa Maria Capua Vetere. Domenica 1 marzo ingresso gratuito al museo

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Domenica 1 marzo 2020 ingresso gratuito in tutti i siti del Circuito archeologico dell’antica Capua per l’iniziativa #domenicalmuseo, con visite guidate e attività per i visitatori grandi e piccoli. A partire dalle 10.00 “I gladiatori, gli spettacoli, il cibo nell’antica Roma”: approfondimenti all’Anfiteatro campano e al Museo dei gladiatori degli aspetti legati al cibo dei romani, della vita dei gladiatori e degli spettacoli nell’arena, a cura di Archeoclub di Italia – sede di S. Maria C. V.

Alle 11.00 visita guidata all’Anfiteatro campano alla scoperta dei giochi gladiatori e delle lotte antiche tra uomini e animali, a cui seguirà una visita al Mitreo e alla stanza in cui si preparavano gli adepti al culto, a cura degli archeologi de “Le Nuvole”. Per l’occasione la Ludoteca museale Arteteca, sostenuta da Con I Bambini nell’ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, resterà aperta dalle 10.00 alle 13.00 con un momento di animazione per i piccoli visitatori, a cura degli operatori della Cooperativa“Città Irene Onlus”.

“Domenica al museo è un momento che avvicina i cittadini al patrimonio culturale della propria città, è un’occasione per intercettare il vasto pubblico che visita i maggiori attrattori culturali del Paese, come la Reggia di Caserta, così vicina al nostro sito archeologico, a vantaggio della valorizzazione e della fruizione complessiva dei beni culturali del nostro territorio”, così il direttore del Museo archeologico dell’antica Capua, del Mitreo e dell’Anfiteatro, Ida Gennarelli, presenta le iniziative di domenica 1 marzo.

PROGRAMMA Ludoteca museale Arteteca – Museo archeologico dell’antica Capua, ore 10.00-13.00: Animazione a cura degli operatori della Cooperativa“Città Irene Onlus”. Ingresso gratuito. Prenotazione solo per la ludoteca: tel. +39 333 9663488. Anfiteatro campano – Museo dei gladiatori: “I gladiatori, gli spettacoli, il cibo nell’antica Roma”, a cura di Archeoclub di Italia – sede di S. Maria C. V. Ore 10.00, 11.00 e 12.00: Accoglienza dei visitatori e approfondimenti degli aspetti legati al cibo dei romani, della vita dei gladiatori e degli spettacoli nell’arena. Sarà presente materiale divulgativo a cura di Archeoclub d’Italia.

Anfiteatro campano – Mitreo, ore 11.00: visita guidata all’Anfiteatro e al Mitreo, a cura degli archeologi de “Le Nuvole”. Costo: 5,00 euro a persona. Prenotazione obbligatoria: tel. +39 0823 1831093. Partenza dall’Anfiteatro campano.Saranno disponibili presso la biglietteria audioguide con contenuti base, approfondimenti, immagini per esplorazione e due mappe per orientarsi al meglio; è possibile, inoltre, scaricare gratuitamente su Applestore e Googleplay l’APP “Santa Maria l’Antica Capua”.Info: Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 – Santa Maria Capua Vetere tel. +39 0823 844206 – pm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it