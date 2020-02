NOLA Al via lA selezione regionale delle Olimpiadi di Debate

(IL MEZZOGIORNO) NOLA – Venerdì 21 febbraio 2020 presso l’Istituto Vescovile di Nola si terrà la selezione regionale delle Olimpiadi di Debate organizzate dal liceo classico “G. Carducci”, con il supporto dell’USR Campania.

Ottantotto speaker suddivisi in 22 squadre partecipanti, provenienti dalle scuole Secondarie di secondo grado di tutte le province della Campania , si confronteranno dialetticamente all’interno di una cornice di regole, strumenti e tempi decisi a monte , su 2 argomenti , uno già conosciuto e quindi preparato dalle squadre, l’altro impromptu comunicato un’ora prima dell’inizio del dibattito.Lo scopo del debater è fare in modo che il messaggio arrivi a destinazione per cui oltre a delle solide e valide costruzioni logiche, deve far leva anche sull’espressività della propria voce e del proprio corpo in modo appassionato ed avvincente. Il Debatesi configura,quindi, come un’efficace modalità di apprendimento che riesce a promuovere negli studenti anche competenze civili quali il rispetto delle opinioni opposte alle proprie. Le prime due squadre classificate nella graduatoria a punti si sfideranno sul tema “la riduzione del numero dei parlamentari garantisce un esercizio più efficiente della funzione legislativa”, proposto dall’ITE TOSI di Busto Arsizio, istituto organizzatore della fase nazionale.

Invece undici giudici campani valuteranno le performance per contenuto, stile e strategia e decreteranno la squadra che rappresenterà la Campania alla Terza Edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate – Marina di Massa – 30 marzo -3 aprile 2020.