Napoli. Garante dei disabili: “Massima attenzione per gli alunni disabili”.

Il Garante dei Disabili, avv. Paolo Colombo, sollecita l’Ufficio Scolastico Regionale alla massima attenzione per gli alunni disabili. L’inclusione degli alunni disabili all’interno della scuola è decisamente un aspetto molto importante. Nella fase di crescita, l’alunno ha bisogno di sentirsi accolto appieno dalla popolazione studentesca anche per realizzarsi al meglio sul piano personale. In virtù di ciò, il Garante dei disabili della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, ha sollecitato l’Ufficio Scolastico Regionale a prestare la massima attenzione su questo aspetto. “Ho chiesto, tra l’altro -spiega l’avvocato Colombo – la puntuale assegnazione, all’inizio dell’anno, degli insegnanti di sostegno, dell’assistenza specialistica e materiale, il rispetto della normativa sull’accessibilità degli Istituti scolastici e la fornitura degli appositi ausili. L’inclusione scolastica rappresenta il primo passo per l’effettivo inserimento sociale”. Il Garante Avv. Paolo Colombo