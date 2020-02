Napoli. Arrivano gli “Stati generali sulla ricerca in Italia”: domani i Biologi a Napoli

(IlMezzogiorno) NAPOLI Nel corso della giornata, sarà conferito l’encomio solenne ai biologi dell’equipe dello “Spallanzani” che hanno codificato il materiale genetico del Coronavirus. Si terrà domani, giovedì 20 febbraio 2020, il convegno “Stati generali della ricerca”, organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi al Ceinge di Napoli. Finanziamenti del settore, piramide del ricercatore, ricerca sanitaria e ruolo delle università alcuni degli argomenti affrontati. All’evento saranno presenti docenti accademici, referenti del Cnr, del Sistema Sanitario Nazionale e oltre 100 biologi. “La giornata servirà a fare il punto della situazione sullo stato della ricerca in Italia – spiega Vincenzo D’Anna, presidente dell’Onb -. Parleremo delle problematiche e delle prospettive della ricerca nel nostro Paese, con uno sguardo particolare al comparto universitario e agli sbocchi professionali”. Infine, conclude D’Anna “sarà stilata una proposta condivisa contenente i passi concreti da intraprendere per migliorare l’avanzamento nella carriera dei ricercatori”. Nel corso della giornata, sarà conferito l’encomio solenne ai biologi dell’equipe di ricerca dell’Irccs “Lazzaro Spallanzani” di Roma, che si sono distinti in occasione dell’epidemia da Coronavirus, codificandone il materiale genetico.