Napoli. Salvini in citta’ per le regionali

di Allocca Alfredo. Si è svolto presso il teatro Augusteo di Napoli, l’incontro del senatore Matteo Salvini con i simpatizzanti in vista delle prossime elezioni regionali. Sono intervenuti i responsabili politici di tutta la Campania, in primis, il coordinatore regionale Nicola Molteni,presidente regionale Gianluca Cantalamessa e l’eurodeputato Valentino Grant.

Fuori dal teatro ci sono state manifestazioni degli antagonisti. Lo slogan dell’ evento ” liberiamo la Campania”. La presenza della Lega rappresenta una svolta politica in Campania. Salvini alla fine, come e’ suo solito non ha negato a nessuno dei partecipanti il classico selfie.