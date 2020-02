Capua: “Le architette. Storia dell’architettura al femminile”.

(Caserta24ore) CAPUA Le associazioni Toponomastica femminile Caserta e Fidapa BPW Italy Capua in collaborazione con il Circolo dei lettori di Capua e con il Patrocinio del Comune di Capua, promuovono l’incontro:

“Le architette. Storia dell’architettura al femminile”, che si svolgerà venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18:00 al Circolo dei lettori di Capua, Corso Gran Priorato di Malta n. 88, Capua. L’argomento trattato è in sintonia con il Tema Nazionale FIDAPA – Economia Inclusiva “Empowerment delle donne a sostegno dell`equilibrio vita lavoro e per l`uguaglianza di genere”. L’evento prende lo spunto dal lavoro svolto da un professore capuano, Florindo Di Monaco, storico dell’arte e autore del video documentario “Le architette”, che sarà presentato in tale occasione e che riassume l’attività di alcune delle principali figure femminili che si sono distinte e che si distinguono nel mondo dell’architettura; dalla prima donna al mondo laureata in architettura fino ai giorni nostri.







Sarà presente l’architetta Guendalina Salimei, Professoressa di Progettazione Architettonica (Università Sapienza di Roma), Fondatrice del Tstudio, presente tra i nomi citati nel lavoro di ricerca svolto dallo storico Florindo Di Monaco. Alla figura della Salimei si riferisce la protagonista femminile (interpretata da Paola Cortellesi) del film “Scusate se esisto!” di Riccardo Milani. Il film è ispirato dal progetto dell’architetta per la riqualificazione del Corviale (complesso residenziale della periferia di Roma) dove per una donna, nonostante la sua qualifica, ottenere un lavoro all’altezza si rivela tuttavia difficile, fino al momento in cui decide di farsi passare per uomo.

Il video documentario rappresenta un primo, ma significativo e interessante approccio alle donne che hanno lasciato un segno importantissimo nella nobile arte dell’architettura, “il grande libro dell’umanità”, come la battezza Victor Hugo, e che anzi spesso ne hanno cambiato il volto. Con tale studio, il primo del genere in Italia realizzato in formato audiovisivo, le protagoniste dell’architettura sono sottratte al cono d’ombra che le ha a lungo oscurate ed ha il pregio di farle emergere, come meritano, alla luce del sole.

Programma dell’incontro LE ARCHITETTE. Storia dell’architettura al femminile

Venerdì, 28 febbraio 2020 Circolo dei lettori, Corso Gran Priorato di Malta n. 88, Capua ore 18:00

Saluti Luca Branco Architetto – Sindaco di Capua

Loredana Affinito Assessora al turismo e politiche sociali di Capua

Intervengono Itala Sterpetti Professoressa – Presidente Fidapa BPW Italy Capua

Nadia Marra Architetta – Referente Toponomastica femminile Caserta

Florindo Di Monaco Storico – Autore

Guendalina Salimei Architetta – Professoressa di Progettazione Architettonica (Università Sapienza di Roma)

Fondatrice del Tstudio.Sarà proiettato un estratto del video “LE ARCHITETTE” di Florindo Di Monaco.