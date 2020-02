Teano. Gli alunni del Liceo Classico Foscolo conquistano per la terza volta la finale nazionale della classe più preparata

(ilMezzogiorno) TEANO Questa mattina nella bella location dell’ Università Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, i ragazzi della classe 5^A Liceo Classico del “Foscolo” di Teano hanno vinto, per la terza volta, l’accesso alla finale nazionale del concorso didattico High School Game che si terrà a maggio prossimo a Civitavecchia, sulla nave Grimaldi. Dopo la vittoria del 2015 e quella del 2017, i ragazzi del Liceo Classico sidicino tornano sugli scudi per diventare campioni del Concorso per la terza volta. Veramente una grande affermazione se si considera che gli alunni hanno superato 60 classi quinte della regione Campania riportando un punteggio di 4490 punti, e superando il liceo Giannone di Caserta, classificato secondo, di oltre mille punti. Non solo: gli alunni della classe 5^A Scientifico del Foscolo hanno conquistato anche il sesto posto. I bravi alunni del Foscolo hanno raggiunto il primo posto in classifica lasciando dietro di loro quelli del Liceo “Giannone” di Caserta (con punti 3432), l’Istituto “Gallo” di Caserta (con punti 3381), l’Istituto Amaldi – Nevio (con punti 3065), l’Istituto Manzoni di Caserta (con punti 3059). E poi ancora il Righi- Nervi- Solmena (punti 2845), l’Istituto “Giordani” di Casera (punti 2662), l’Istituto “Volta” di Caserta (punti 2568), l’Istituto “Don Gnocchi” (punti 2490), l’Istituto “Segre” (punti 2349), Istituto “Andreozzi” (2290), il Liceo “Diaz” di Caserta (2249), l’istituto “Taddeo da Sessa” (2186), l’Istituto “Ferraris – Buccini” di Marcianise (2182), l’istituto “Lener” (1904) e altri istituti ancora. Gli alunni del Foscolo, accompagnati dai professori Palmieri Genovina, Manno Grazia, Cecilia Sainati e Biagio Porfidia hanno conquistato anche in questa edizione del concorso la qualificazione per il titolo di campioni nazionali “High School Game – la classe più preparata”. Il concorso, organizzato da Planet Multimedia, è giunto alla quarta edizione, due anni fa è stato vinto proprio dagli alunni del Liceo Classico Foscolo di Teano. Un corcorso sulla cultura generale che appassiona docenti ed alunni i quali, per vincere, debbono essere preparati in tutte le materie. Durante la fase di qualificazione gli studenti hanno dovuto rispondere a domande scolastiche ma anche a domande utili per la vita ed il futuro degli studenti. Secondo il regolamento, si classificano per la Finale nazionale le squadre prime classificate alle Finali provinciali. Pertanto la classe 5^A del Liceo Classico di Teano si è classificata per la finale nazionale di Civitavecchia e lo ha fatto per la terza volta