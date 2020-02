Politica. Ancora contetazioni a Salvini: “…salpa in Campania per sconfiggere la camorra. Perché non rimane in Valle D’Aosta e in Lombardia a sconfiggere la ‘Ndrangheta?”

“Sorprende noi Sudisti l’interesse di Salvini verso il popolo campano, il quale afferma di voler sconfiggere la camorra. Bene, bravo, però non comprendiamo il perché non si impegna per sconfiggere la ‘Ndrangheta in Valle d’ Aosta e in Lombardia, che sono regioni del Nord Italia” – sostengono i vertici del Movimento dei Sudisti Italiani ed aggiungono: “Tra qualche mese si terranno le elezioni in Campania ed ecco che Salvini e la Lega iniziano a fare proclami per accaparrare voti. Certamente bisogna sconfiggere la camorra , ha ragione, Ma non sarà lui a farlo. Ci sorprende e ci fa sorridere il fatto che non si interessi, con lo stesso fervore, della ‘Ndrangheta, che, in Valle d’Aosta e in Lombardia, è collegata al sistema politico, vedi gli arresti per tangenti .

Venire nel Mezzogiorno per fare propaganda politica dicendo assurdità , non fa altro che offendere la dignità del popolo meridionale sano, che vuole risorgere e riscattarsi. Perché Salvini ci prende in giro? Diciamo basta!







Il popolo campano è un popolo intelligente e non si farà sedurre da false promesse. La camorra deve essere combattuta non solo sui palchi politici, ma all’interno della stessa politica.

E’ l’ora del cambiamento! Un vento nuovo di democrazia sta per avanzare che allontanerà dalla politica la prepotenza che è sinonimo di stupidità.

Il nostro popolo dice no alle prese in giro, alla “strafottenza”, al servilismo seminato da chi crede di averci sottomesso.

Il Sud è intelligente, caro Salvini. Il Partito del Popolo, del vero popolo meridionale, quello che non si piega, quello che reagisce, non accetterà ulteriori umiliazioni!”