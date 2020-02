Marcianise. Furto a “La Reggia” preso ucraino

In Marcianise, i Carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada hanno tratto in arresto, per il reato di furto, G.V., ucraino cl. 82. L’uomo, dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento del valore di € 70,00 dal negozio “Nike Factory Store”, all’interno dell’outlet “La Reggia”, si è dato alla fuga. I militari dell’Arma, allertati dai dipendenti del negozio, sono riusciti immediatamente ad individuarlo e bloccarlo. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato, espletate è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in Grumo Nevano (Na) in attesa della celebrazione del rito direttissimo.