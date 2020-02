Capua. Innamoriamoci di Capua, le iniziative ‘museali’ per San Valentino

In occasione della Festa di San Valentino, il Museo archeologico dell’antica Capua in collaborazione con il Museo provinciale Campano di Capua, insieme agli istituti scolastici del territorio, propone ai visitatori visite, mostre, musica, danza e laboratori per bambini, dedicati alla conoscenza delle due città: la Capua Antica e la Capua Nova.

I due musei si incontrano e interagiscono in un percorso che racconta l’invisibile e indissolubile filo della memoria. Un legame forte, consolidatosi quando la città antica venne quasi completamente abbandonata dopo l’incursione saracena dell’841 d.C. e la sua popolazione si rifugiò nell’ansa del vicino fiume Volturno, nell’antica Casilinum, dove fu fondata la Capua “moderna”.

Stretti sono i rapporti tra le due collezioni museali, come il noto gruppo scultoreo delle Matres dal Santuario di Fondo Patturelli, le chiavi d’arco con le divinità che ornavano il portico esterno dell’Anfiteatro campano e l’iscrizione dedicatoria del monumento.







A condurre i visitatori in questo viaggio millenario saranno guide speciali, ragazzi e ragazze che hanno adottato i monumenti delle due città, innamorandosi dei luoghi, degli eroi e della loro storia.

Museo archeologico dell’antica Capua

VISITE – 9.00-13.00 (ultimo ingresso ore 12:30): visite guidate (anche all’Anfiteatro) a cura degli studenti dell’Ites “Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere

CONCERTO – 11.00-12.00 Concerto della violinista Floriana Maria Knowles a cura degli “Amici di Palazzo San Carlo”

LABORATORIO – 15.00-18.00 Ludoteca museale Arteteca, “L’amore non ha età, è San Valentino anche in Arteteca!”, a cura degli operatori della Cooperativa Città Irene Onlus. Laboratorio di manipolazione con la creazione di manufatti sul tema dell’amore realizzati dai piccoli partecipanti e laboratorio linguistico con filastrocche e giochi di parole

MOSTRA – 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) mostra fotografica “SuMemArt – La Memoria dell’Arte” a cura di Luigi Bilancio

Museo Campano:

VISITE – 9.00-13.00 (ultimo ingresso ore 12:30) visite guidate a cura degli studenti

PERFORMANCE – 10.00 Performance di danza a cura della Scuola ARMS Dance di San Prisco e Mostra di arte contemporanea “Amor vincit omnia” – ingresso gratuito

Per l’occasione apertura gratuita ed eccezionale dei locali della Biblioteca del Museo campano di Capua, abitualmente chiusi.

Info:

Per le visite prenotazione obbligatoria. Tel. +39 08231831093 – anfiteatro_smcv@arte-m.net, Le Nuvole tel. +39 0812395653 – info@lenuvole.com (Lun-Ven 9.00-17.00).

Ingresso Museo dell’antica Capua (biglietteria all’Anfiteatro campano) € 2,50 | Ingresso Museo Provinciale Campano € 3,00.

Inoltre per le coppie che le prenoteranno entro le ore 15.00 del 13 febbraio, audioguide gratuite per il circuito dell’antica Capua.

Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) |Tel. 0823 844206 – pm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it

Museo Campano di Capua, via Roma, 68 – Capua | tel. +39 0823620076 – 08231497104 | museocampano@provincia.caserta.it