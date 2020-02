Trentola Ducenta. Il Jambo si trasforma nell’oasi dell’amore per un regalo di San Valentino

Al Centro Commerciale di Trentola Ducenta allestimenti a tema, sorprese e omaggi per celebrare la festa più romantica dell’anno. Per San Valentino il Jambo si trasformerà in un’oasi d’amore, dove gli innamorati di tutte le età, avvolti da surreali atmosfere romantiche rigorosamente in tinta red passion, potranno vivere ore di piacevole spensieratezza all’insegna delle emozioni più tenere e profonde.

Il Centro Commerciale casertano, dunque, dopo il successo dello scorso anno anche per il 2020 torna a dedicare agli innamorati uno spazio speciale nel giorno più romantico dell’anno.

Diverse le iniziative previste per le coppie, non mancheranno coinvolgenti sorprese e fantastici omaggi.

Dal 14 al 15 febbraio, tra l’altro, si svolgerà anche l’iniziativa dal nome “Il Selfie di Coppia Vince”. Presso il suggestivo ambiente “romantico”, appositamente allestito, gli innamorati potranno scegliere lo scenario che meglio identifica il loro amore e scattare un selfie. La foto si potrà poi postare su www.jambo1.it/selfie. Fino alla mezzanotte del 15 febbraio sarà possibile farsi votare. La coppia che avrà ricevuto più like vincerà un romantico week-end.

E non finisce qui… ci saranno tanti cioccolatini: ai possessori della Jambo Card, sarà regalata una confezione di cioccolatini nudi Dolci Scoperte con una spesa minima di 20€ all’ipermercato Conad oppure 15€ in uno dei negozi della galleria.

Un’esperienza dunque da non perdere, da vivere con il cuore e la passione!