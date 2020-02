Salerno. TI prego ascoltami, il convegno sull’isolamento della persona

‘Ti prego… Ascoltami!’ è il titolo del convegno – patrocinato dal Comune di Salerno – ed organizzato per le ore 16.30 di lunedì 17 febbraio presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città dalla Università ISFOA di Diritto internazionale, dalla Università Popolare Universo Humanitas e dall’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’.

Il pro retore delle due Università, prof. Vincenzo Mallamaci, presente l’iniziativa: “L’approfondimento riguarderà il rapporto interpersonale dei nostri giorni laddove è necessario che il dialogo si sostituisca all’isolamento della persona favorito dai nuovi mezzi di comunicazione”.

Programma

Indirizzi di saluto

Vincenzo Napoli – Sindaco Comune di Salerno;

Roberto Schiavone – Rettore UP Universo Humanitas.

Proff. relatori

Marco Botta – Docente Tecnologie per la Didattica UP Universo Humanitas; direttore Sophis Academy; vice presidente Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’.

Francesco D’Ambrosio – Giornalista; docente Scienze della Comunicazione UP Universo Humanitas; ufficio stampa Università ISFOA; direttore testata la Denuncia.it.

Flora Sasso – Docente Sociologia UP Universo Humanitas; presidente Associazione Onlus di clownterapy ‘La tua Voce’.

Conclusioni

Prof. Raffaele Sinno – Dottore in medicina e filosofia; medico presso ospedale ‘Fatebenefratelli’ di Benevento; docente Bioetica e Biodiritto UP Universo Humanitas e Università ISFOA.

Moderatore

Prof. Vincenzo Mallamaci – Pro rettore UP Universo Humanitas; pro rettore Università ISFOA; presidente Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’.

Saranno rilasciati attestati di partecipazione.